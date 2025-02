L'Inter Primavera sale in solitaria al terzo posto nella classifica del campionato Under 20 dopo la disputa della 26esima giornata di Serie A. I nerazzurrini, che ieri hanno travolto i pari categoria del Monza grazie ai gol di De Pieri, Spinaccè Topalovic e Cocchi, si portano a quota 52 punti, staccando di due lunghezze il Sassuolo, fermato sull'1-1 in casa dalla Cremonese. Inalterato, invece, il distacco dai primi due posti: la squadra di Andrea Zanchetta resta a -3 dalla Roma e a -4 dalla capolista Fiorentina.

