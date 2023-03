Andrea Pinamonti non ha cambiato idea rispetto alla scelta fatta in estate, quando decise di trasferirsi al Sassuolo recidendo definitivamente il cordone ombelicale che lo legava da anni all'Inter. "Non so se sarei servito ai nerazzurri, andrebbe chiesto a loro - ha spiegato l'Arciere di Cles a Sportitalia -. Io ora sono qui, ho fatto questa scelta e sono felice. Non possiamo sapere cosa sarebbe successo. Seguo l’Inter con molto piacere perché ho molti amici lì e sarà sempre così".