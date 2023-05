Nonostante le voci giunte dalla Germania di un Benjamin Pavard sempre più lontano dal Bayern Monaco, il ds bavarese Hasan Salihamidzic ha voluto sottolineare come la trattativa per il rinnovo contrattuale del difensore sia ancora in corso: "Parleremo con lui del nuovo contratto, vedremo cosa ne pensa. Sono contento di lui, sta facendo molto bene e le sue prestazioni ottime", le parole del dirigente ai microfoni della testata tedesca AbendZeitung. L'Inter, intanto, resta alla finestra per il calciatore.