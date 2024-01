La direzione arbitrale della finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter da parte di Antonio Rapuano non è stata all'altezza dell'importanza della partita, secondo Ernesto Paolillo: "La Supercoppa vista ieri ha avuto poche cose apprezzabili, su tutte l’arbitraggio - ha spiegato senza giri di parole l'ex dirigente nerazzurro a Radio Punto Nuovo -. Le due squadre hanno dato spettacolo con il loro livello, mentre gli arbitri non lo hanno fatto. La finale della Supercoppa andava affidata a un arbitro esperto, non promettente. Serviva qualcuno con esperienza e spalle larghe, bisogna dare il giusto peso ai cartellini che si utilizzano. Mi dispiace che il divario tecnico sia stato acuito dalle decisioni dell'arbitro e dalle tante assenze che hanno colpito il Napoli".

Paolillo non ha gradito nemmeno il comportamento di Walter Mazzarri a margine della sfida dell'Al-Awwal Stadium di Riyadh.: "Non ho apprezzato il fatto che abbia disertato la premiazione, è mancanza di rispetto verso gli avversari, verso il pubblico anche verso i propri giocatori. Già l’essere andato via prima del triplice fischio… Poi ci lamentiamo che c’è un calcio violento e polemico, in questo è stato più bravo De Laurentiis che ha stemperato con il suo intervento finale".

Detto della partita di ieri, Paolillo ha confessato un auspicio per la seconda parte di stagione: "Ora spero che l’Inter possa tornare a macinare punti scudetto al suo ritorno in campionato. Inzaghi sta avendo grandi meriti nel gestire una squadra con questo polso e questa compattezza".