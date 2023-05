Intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport, Gianluca Pagliuca vede l'Inter davanti rispetto al Milan nella corsa per la finale di Champions League. "L'Inter parte favorita dal 2-0 ma io del Milan 'bastonato' non mi fido. Sono convinto che l'Inter abbia ottime possibilità e spero vada in finale, ma i rossoneri venderanno cara la pelle - dice l'ex portiere nerazzurro - In campionato credo che il Milan andrà in zona Champions, perché ci andranno le quattro più forti: Napoli, Inter, Juventus e Milan. La Roma avrebbe qualche punto in più non ci fossero state le coppe. Onana-Maignan? Sono entrambi molto forti, per ora vado dalla parte di Maignan ma Onana sta facendo una stagione molto importante al primo campionato di A. Non credevo venisse fuori così presto perché pensavo Handanovic tenesse più 'botta'. Però Maignan è uno dei tre più forti al mondo".

A Pagliuca viene chiesto se avrebbe più timore di affrontare la coppia Lukaku-Martinez o Dzeko-Martinez. "Lukaku è veramente in forma, sta tornando il giocatore determinante che era. Avrei più paura di aver di fronte Lukaku-Lautaro che Dzeko-Lautaro. Si assemblano bene, hanno stravinto il campionato con Conte e quest'anno sono venuti fuori nel momento più importante. Credo concluderanno alla grande la stagione", la risposta data in trasmissione.

Si passa poi a parlare dei giovani portieri italiani e qui Pagliuca esprime una preferenza: "A me piace molto Vicario, ha fatto un campionato strepitoso ed è già pronto per società più importanti. Carnesecchi è bravo ma gli farei fare un altro anno in una squadra media per poi fare anche lui il salto".

In ultimo si parla del confronto giocatori-tifosi avvenuto a La Spezia dopo la sconfitta del Milan. "Non capisco come dei giocatori del Milan che hanno fatto una bellissima stagione devono scusarsi per aver perso. Posso capire se retrocedi. Il Milan ha perso ma perché probabilmente è già concentrato sul derby. Chi ha fatto questo lavoro per tanti anni lo può capire, certi tifosi no. Pensano che il Milan debba andare a La Spezia e vincere 3-0 e non è così".