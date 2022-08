Brutto risultato quello ottenuto ieri sera dall’Inter in casa della Lazio, arrivato dopo una brutta prestazione che la Gazzetta dello Sport fotografa con una pagella complessiva che vede salvarsi solo tre degli uomini di Inzaghi, anche lui insufficiente come il resto della squadra. Unica nota davvero positiva quella suonata dal Toro che, secondo la Rosea, “indossa il vestito del leader, anche se Romelu è rimasto in hotel”. Se Lautaro si prende un bel 6,5 grazie alla “zampata del campione”, il fidatissimo partner Romelu Lukaku “è il grande assente della serata: pesante, poco lucido, impreciso tecnicamente per una volta poco collaborativo”: 5 in pagella come Darmian, Brozovic e Bastoni. Di mezzo punto più alto le valutazioni di Barella, Skriniar, De Vrij, Gosens e Dzeko.