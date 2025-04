Nessun bocciato in casa Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 3-1 al Cagliari.

Il migliore in campo è Arnautovic (7,5): "Gol e assist. Non troppo tempo fa sbagliava tutto e usciva a testa bassa. Stavolta gli piove in testa un’ovazione. Un jolly in più per Inzaghi".

Molto bene anche il compagno di reparto Lautaro (7): "Come a Monaco, prima spreca un’occasione, poi trova la porta. Ed è il 12° sigillo del campionato. Il Toro non stacca mai. E’ arrivato al top al momento giusto".

Il 7 anche per Bisseck: "Nel primo tempo un recupero spettacolare che strappa applausi a San Siro. Nella ripresa prende l’ascensore e incorna il gol della tranquillità. Il ragazzo cresce".

Oltre la sufficienza, col 6,5, giudicate le prestazioni di De Vrij, Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu e anche Correa: "E’ il panchinaro entrato meglio. Conferma la crescita di condizione. Altra buona notizia per Inzaghi che da qui alla fine avrà bisogno di tutti".

Sfilza di 6: Sommer, Zalewski, Frattesi, Dimarco, Darmian, Thuram e Bastoni. Senza voto Asllani.

Bravo Inzaghi (7): "Intercetta il possibile down del dopo-Monaco, grazie a un turnover ben calibrato. Motiva l’Inter come deve e pilota in porto i 3 punti con sostituzioni opportune".