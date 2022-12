Dopo il successo sul Sassuolo, anche André Onana parla a SkySport . "Oggi una buona partita contro una grandissima squadra. Per noi era importante vincere - dice il portiere nerazzurro -. Il Napoli? Ho molta fiducia nella nostra squadra e, come abbiamo dimostrato ad esempio eliminando il Barcellona, possiamo vincere contro chiunque".

Qual è il tuo idolo?

"Julio Cesar è sicuramente uno di quelli che ho ammirato, qui all'Inter ha vinto tutto. L'interpretazione del ruolo è cambiata tanto nel corso degli anni, adesso il portiere entra più nel gioco e devi sapere leggere diverse situazioni. Adesso è a tutti gli effetti è un giocatore in più".

Che rapporto hai con Handanovic?

"Grandissimo rapporto con lui. Non devo parlare io di Samir, lo conosce tutto il mondo: pochi portieri al mondo possono essere accostati a lui, giù il cappello per la sua carriera. E adesso mi sta aiutando tanto e a me piace imparare da uno così".

