La nota pubblicata oggi dalla UEFA ha chiuso definitivamente alla possibilità di vedere la finale di Champions League del 2027 a San Siro. "Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025", si legge nel comunicato delle Federcalcio europea.

L'ANSA aggiunge che è stato il Comune di Milano a scrivere alla FIGC per illustrare la situazione relativa allo stadio di San Siro. A Palazzo Marino al momento non sanno ancora se si potranno svolgere i lavori sull'impianto, dato che Inter e Milan non hanno ancora deciso in modo definitivo cosa ne sarà del Meazza e se investiranno in quell’area.

