"Il mio ruolo è dare sempre tutto. Le mie qualità sono la velocità e il dribbling". Parla così Dan Ndoye dal ritiro della Nazionale svizzera in conferenza stampa. Un incontro coi giornalisti nel corso del quale è stato toccato anche il tema mercato, con l'interesse dell'Inter che occupa le pagine dei giornali anche alla luce della presenza di Dario Baccin a Colonia per osservarlo da vicino in occasione della partita contro la Scozia.

A domanda diretta, però, il giocatore del Bologna è andato in dribbling affermando di non sapere nulla in merito e di non voler nemmeno commentare le voci, dichiarando di volersi concentrare esclusivamente sugli Europei.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!