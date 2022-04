Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al sito CalcioStyle parlando in primo luogo della corsa al campionato: "Ogni domenica cambia la situazione in testa, però l’Inter mi sembra sufficientemente in forma per tenere il passo fino alla fine". Sul feeling stentato tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko aggiunge: "In realtà forse è mancata un po’ di fortuna, che avrebbe portato a fare altre valutazioni. Certo serve uno step ulteriore di Lautaro Martinez, i mezzi ce li ha: deve esprimersi al 100% . Lo aspettiamo tutti”.

Si parla poi ampiamente di mercato: "Ritorno di Romelu Lukaku possibile? Sinceramente non posso saperlo. Il Chelsea sta vivendo anche una situazione strana, Lukaku era costato oltre cento milioni al club inglese, penso che il belga non possa andar via con una certa facilità… Se farei un tentativo per Gigio Donnarumma? Certamente è un giocatore molto importante, ma non credo vorrà venire via dal PSG, vorrà far vedere che è forte. Diciamo che Paulo Dybala, che mi diverte molto, un tentativo lo farei".