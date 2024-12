Dal prato dello stadio Olimpico, Henrikh Mkhitaryan presenta la sfida contro la Lazio presentandosi ai microfoni di DAZN:

Pensi che questa possa essere la partita perfetta per tornare in campo con l’umore giusto?

“Secondo me sì, è una partita importante per il nostro percorso. Siamo preparati dopo martedì, abbiamo analizzato cos’è successo e siamo pronti per vincere stasera”.

Siete pronti per vincere campionato e Champions?

“Noi giochiamo su due, tre, quattro fronti. Questo è quello che vogliamo, giochiamo per vincerle entrambe; non posso dire che vinceremo al 100% ma l’obiettivo è andare più avanti possibile”.

Come si fa scacco matto alla Lazio?

“Giocando piano, senza forzare le cose. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo novanta minuti e forse più. Dobbiamo giocare come sappiamo poi vedremo se riusciremo a vincere”.

