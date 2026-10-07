Pur senza aver fatto il suo debutto in gare ufficiali con la nazionale spagnola, Pepo Martinez tornerà alla Pinetina arricchito dall'esperienza senza prezzo vissuta assieme alla squadra campione del mondo, capace in questa finestra FIFA di allungare a 42 partite di fila il record di imbattibilità: "Ho vissuto due settimane incredibili con addosso i colori della nazionale. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale, ottenendo un percorso netto di vittorie in Nations League. Per me è stato un sogno diventato realtà. Ora sono concentrato sui prossimi obiettivi", ha scritto su Instagram il portiere dell'Inter, già proiettato agli impegni col club.