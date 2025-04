"E' sempre un piacere essere con te, sei il mio grande fratello. In questo spogliatoio abbiamo vissuto emozioni incredibili che dureranno per tutta la vita". Così Maicon, parlando con Julio Cesar, nel pre-partita di Inter-Bayern Monaco per Amazon Prime Video.

In seguito, direttamente dal prato di San Siro, il brasiliano ha aggiunto: "Con il Bayern abbiamo fatto la finale di Champions nel 2010, sono ricordi bellissimi. Oggi l'Inter deve fare la sua partita dimenticando l'andata perché sappiamo la forza dell'avversario anche in trasferta. Con concentrazione, sicuramente passeranno il turno".

