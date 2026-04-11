CESENA-INTER 0-0

11.01 - Fischia Dini: è iniziata Cesena-Inter!

10.58 - Squadre in campo a Cesena. Inter in nerazzurro, padroni di casa in bianco.

Impegnativa trasferta a Cesena per l'Inter U20 di Benny Carbone. I romagnoli sono terzi in classifica e all'andata, il 22 agosto, finì 3-3. Dal canto suo la squadra nerazzurra punta a consolidare un posto nei playoff. Attualmente l'Inter é sesta, ultima posizione che garantirebbe l'accesso alla postseason, ma può contare su una ritrovata forma che ha portato a 3 vittorie nelle ultime 4 partite giocate in campionato. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma oggi alle 11.

CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Ribello, Kebbeh, Amadori; Domeniconi, Poletti, Mattioli; Zamagni; Galvagno, Tosku

A disposizione: Gianfanti, Baietta, Carbone, Zaghini, Marini, Rossetti, M.Casadei, Cenerelli, Berti, E.Casadei, Ricci

Allenatore: Nicola Campedelli

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Nenna, Jakirovic, Marello; Putsen, Cerpelletti, Vukoje; Mancuso, Gjeci, El Mahboubi

A disposizione: Farronato, Moressa, La Torre, Virtuani, Sorino, Breda, Carrara, Peletti, Lissi, D'Agostino, Dede

Allenatore: Benito Carbone

Arbitro: Dini (sez. di Città di Castello)

Assistenti: Bracaccini, Allievi