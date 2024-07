"Sono contento perché è un’altra finale conquistata in poco tempo e questo per noi è fondamentale". Così Lautaro Martinez ha prontamente risposto a Fox Sport Argentina nell'immediato post vittoria contro il Canada, successo valso la finale di Coppa America. Ancora una finale da disputare per il capitano dell'Inter con la sua Albiceleste.

Sul Fideo Di Maria, sarà la sua ultima partita:

La verità è che è emozionante vedere come lotta in campo. Sarà l’ultima partita e sfrutteremo quest’ultima settimana da goderci con lui”.

Hai preferenze per l’avversario della finale?

“No, sarà l’ultima partita e sai come vanno le cose. È un’altra partita, ancora un’ultima battaglia e la affronteremo come sappiamo fare

