Il premio Panini Player of the Match di Inter-Empoli va a Lautaro Martinez, protagonista del match di San Siro col gol dell’1-0 e tante giocate importanti, che arriva in postazione DAZN dopo la partita per un commento a caldo di quanto avvenuto questa sera:

Cosa c’era nell’esultanza dopo il gol?

“Sicuramente un po’ di rabbia, abbiamo perso due punti col Bologna ma dobbiamo guardare avanti. È stata una partita complicata, loro si sono chiusi bene ma non ci hanno creato problemi. Poi nella ripresa abbiamo mosso bene la palla e trovato spazi, alla fine abbiamo anche segnato. Sono felice per questi tre punti”.

Quattro gol nelle ultime sei, sei il sesto marcatore della storia dell’Inter. Bisogna andarci piano quando si critica Lautaro?

“Da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre pensato a guardare avanti. Sono cose che cerco sempre di trasmettere anche a lui ad Appiano ogni giorno; lui è giovanissimo, voglio che dia il massimo in campo come tutti per difendere la maglia. Le cose possono andare bene o male ma tutti devono dare il 100% e lui lo fa. La gente ci deve accompagnare perché tutti danno il massimo. Siamo orgogliosi di questo cammino, è lunga ma dobbiamo andare avanti”.

Com'è la sfida col Napoli?

“Bellissima, siamo a meno tre con una partita da recuperare. Ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo lavorare per crescere ancora di più”.

Il momento difficile è finito?

“Ogni calciatore può vivere momenti così, con tante partite corpo e testa si fanno sentire. Però sono contento, lavoro per l’Inter e i compagni e cerco di dare il massimo”.

