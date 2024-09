Marco Tardelli, intervenuto su Rai 2, ha inquadrato il momento dei nerazzurri: "L’Inter? Assolutamente in questa è stata veramente perfetta, incontrando una squadra imperfetta perché l’Atalanta in questo momento non è la squadra che conoscevamo. L’Inter si è rinforzata anche quest’anno: ha fatto degli acquisti importanti, aveva dei giocatori importanti e credo che potrà ripetersi. Io ho fatto un articolo e ho scritto che probabilmente la Juventus vincerà il campionato: forse mi derideranno".