Casa, dolce casa. Questa sera l'Inter farà il suo esordio stagionale a San Siro, sfoggiando per la prima volta le due stelle sul petto davanti al proprio pubblico. In realtà, già ieri i nerazzurri sono tornati a calcare il terreno sacro della Scala del Calcio per le ultime prove generali in vista della sfida con il Lecce. Un momento per sentire nuovamente il feeling con l'ambiente familiare, come sottolineato da Hakan Calhanoglu sul proprio profilo Instagram: "E' bello essere a casa".

