In attesa dell'arrivo delle due squadre allo stadio, lo spogliatoio del Meazza è pronto a riaccogliere l'Inter di Inzaghi, l'ultima volta in campo contro il Napoli lo scorso 17 marzo. La capolista affronterà l'Empoli con la divisa di casa, la canonica maglia a strisce nerazzurre dunque ma in versione speciale.

Questa sera infatti "Inter e Nike lanciano la maglia speciale dedicata all’Air Max DN, la silhouette che segna una nuova generazione nella rivoluzione dell’ammortizzazione delle calzature. Trait d’union tra street e jersey culture, la nuova maglia – che testimonia il successo del rinnovato rapporto di partnership tra i due brand, all’insegna della continua innovazione ed esclusività dei capi" come aveva spiegato il club meneghino qualche tempo fa.

