È Davy Klaassen, centrocampista olandese, il giocatore scelto da Simone Inzaghi per presentare ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro il Sassuolo: "Il Sassuolo l'unica squadra che ci ha battuti? Sarà sicuramente una partita difficile, loro lotteranno per la loro vita, per la sopravvivenza in Serie A, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo lottare per vincere ogni partita. Siamo campioni, vogliamo vincere e proveremo a farlo anche stasera.

Quando sei arrivato all'Inter ti aspettavi un'Inter così, questo tifo e questi compagni?

"Non sai mai cosa aspettarti quando arrivi in una squadra così grande, ma De Vrij e Dumfries mi avevano raccontato della squadra, mi avevano parlato bene della squadra e dei tifosi, anche della città. Sicuramente non mentivano".