HANDANOVIC 5,5 - Prende tre gol nel primo tempo (uno annullato) senza batter ciglio o abbozzare un'opposizione seria. Non riesce così a rimediare agli errori dei compagni come sarebbe opportuno a questo punto della stagione. Per fortuna l'Empoli non tira più in porta.

SKRINIAR 6,5 - Non esente da colpe sul gol di Pinamonti, che conoscendolo bene evidentemente sa anche come prendergli il tempo. Lo slovacco non si scompone e si rimbocca le maniche alzando di una quindicina di metri il suo raggio d'azione per aiutare i compagni nella costruzione del gioco, rientrando però rapidamente dietro quando gli avversari ripartono. La rete del 3-2 porta la sua firma: il modo in cui recupera e protegge quel pallone a metà campo è entusiasmante.

DE VRIJ 5 - Una sciagura: fuori posizione sul gol di Pinamonti, in ritardo su Asllani nel raddoppio. Manca totalmente in una delle sue qualità principali, contribuendo all'iniziale psicodramma nerazzurro. Per fortuna con il trascorrere dei minuti si ricompone e la squadra reagisce anche nel punteggio, sollevandolo da brutti pensieri.

DIMARCO 6,5 - Non benissimo dietro, si fa prendere spesso d'infilata da Zurkowski e gli tocca correre per recuperare terreno, come in occasione dello 0-1. Più convincente nell'altra meetà campo, ma non è una novità. La goffa autorete di Romagnoli che riapre la partita nasce da un suo spunto mancino, a cui ne seguono altri interessanti nel secondo tempo. DAL 70' D'AMBROSIO 6 - Con l'ingresso della seconda punta nell'Empoli Inzaghi non vuole correre rischi e si affida all'esperienza del suo jolly, che compie il proprio dovere senza sbavature.

DUMFRIES 6,5 - Al netto di molte imprecisioni e di una tendenza a frenarsi troppe volte, è tra i più caparbi nella ricerca della giocata vincente. Ingaggia un duello interessante con Parisi che tutto fa tranne che lasciargli campo, approfittando anche delle esitazioni dell'olandese. La sua ripresa è un crescendo, si butta dentro su ogni pallone e ne mette più di uno interessante nel cuore dell'area. DAL 76' DARMIAN 6 - Tiene la posizione, galoppa quando serve e non spreca un pallone. Sicuro.

BARELLA 7,5 - Commette anche lui come i compagni errori di precisione, ma cosa gli si può imputare? Nulla, perché dà veramente l'anima in campo, copre anche zone che non gli competerebbero e prova sempre a rendersi utile tra ripartenze, cross e tiri dalla distanza sui quali gli manca un pizzico di fortuna. A prescindere da tutto sarebbe stato l'ultimo ad arrendersi.

BROZOVIC 6,5 - A un certo punto con i compagni protesi confusamente davanti alla ricerca della rimonta lui è l'ultimo baluardo nerazzurro che potrebbe impedire contropiede letale. Non è la sua miglior serata, eppure tatticamente e tecnicamente fa la differenza in modo silenzioso. A vantaggio acquisito, addormenta il gioco come solo lui sa fare.

CALHANOGLU 6,5 - Gli tocca cantare e portare la croce in un centrocampo che vive di raptus più che di logica. Sbaglia anche lui qualche giocata alla sua portata ma almeno serve a Lautaro l'ennesimo assist della sua stagione, che permette ai suoi di andare al riposo in parità. Non una gara facile, perché pur essendoci molti spazi e tutto il tempo per ragionare la tendenza generale è essere troppo sbrigativi. Il turco però resta lucido quando serve. DAL 70' VIDAL 6 - Si limita saggiamente a partecipare alla fase difensiva e a far circolare il pallone senza cercare avventure. Bene così.