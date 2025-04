Strada libera per l'Inter nella corsa di mercato per accaparrarsi il cartellino di Luis Henrique, 23enne laterale brasiliano legato all'Olympique Marsiglia da un contratto fino al 2028. Secondo le informazioni del portale tedesco Tz, infatti, al contrario di quanto era trapelato nei giorni scorsi, il Bayern Monaco, nella persona del tecnico Vincent Kompany, non sarebbe convinto di fare un investimento per l'ex Botafogo. Per il quale, quindi, ora i nerazzurri si piazzano in pole position.

