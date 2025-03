Oumar Solet non è certo di poter scendere in campo dall'inizio domani contro l'Inter come ha rivelato ieri lo stesso tecnico Runjaic, svelando alcuni fastidi fisici che ne hanno condizionato l'avvicinamento al match di San Siro.

Ad ogni modo, l'ex Salisburgo è diventato in poco tempo un uomo mercato: arrivato in Friuli da svincolato, si è messo in mostra per strapotere fisico e abilità tecnica.

"L’occasione di San Siro è importante, per il francese, che si è preso il ruolo di protagonista in maglia friulana dopo la rescissione del contratto dal Salisburgo e l’attenzione di diverse squadre del nostro campionato, milanesi e Torino su tutte - scrive oggi Tuttosport -. In terra friulana hanno notato subito le sue caratteristiche, di difensore fisico puro, ma anche tecnico, considerando le notevoli qualità con il pallone fra i piedi. In questo finale di stagione, senza ansie dopo il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, avrà modo di mettersi ulteriormente in mostra per provare poi a spiccare il volo verso un grande club. L’attenzione sembra sia arrivata, proprio dall’Inter, ma anche da importanti squadre di Premier League. Considerando anche che il contratto firmato con l’Udinese scadrà nel 2027, il club, come da tradizione, ascolterà tutte le possibili offerte, considerando che la sua eventuale cessione porterà ad una plusvalenza importante, visto l’arrivo a parametro zero".