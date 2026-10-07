Ivan Provedel è tra le possibili sorprese della formazione che Cristian Chivu schiererà sabato alle 18 al Meazza in Inter-Parma. L'estremo difensore acquistato dalla Lazio potrà quindi giocarsi le proprie chances nella sfida interna tra i pali con Josep Martinez, che nelle prime uscite ha mostrato qualche incertezza.

Lo spagnolo si è dimostrato, come si legge su Tuttosport, "bravo, a volte eccezionale, nel chiudere la porta, ma pure superficiale in alcune circostanze, in primis al Bernabeu in occasione del 2-0 del Real Madrid e poi in casa contro l’Udinese. Gara, quella contro i friulani, arrivata proprio dopo la trasferta al Bernabeu e nella quale avrebbe dovuto già esordire Provedel. L’errore in Champions - al quale Martinez aveva poi replicato con grandi interventi per tenere la squadra in partita fino al 90’ -, aveva infatti convinto Chivu a confermare lo spagnolo: escluderlo subito dopo quel match, avrebbe probabilmente inviato al giocatore e a tutto l'ambiente un messaggio sbagliato".

"Le gerarchie al momento sono chiare - prosegue l'articolo -, l'Inter ha deciso di dare fiducia a Martinez, ma è chiaro che lo spagnolo in questi mesi si giochi molto: dal suo rendimento il club capirà se potrà puntare stabilmente su di lui, con Provedel affidabile vice, o se nell'estate 2027 sarà necessario investire su un nuovo elemento (il club segue i futuri svincolati Meret e Beltran, ma ci sono anche altri profili sul taccuino di Baccin).".