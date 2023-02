La partita da titolare di Samir Handanovic contro l'Udinese sarà antipasto della presenza del portiere tra i pali anche in un prossimo appuntamento. L'estremo difensore sloveno, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà infatti in campo dal 1' anche contro la Juventus in Coppa Italia. Questa la decisione presa da Inzaghi per l'impegno nel torneo.