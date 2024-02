Dopo la trattativa sfumata per Stefano Sensi al Leicester, l'Inter spera di incassare la prossima estate con i giocatori partiti in prestito. Un tesoretto, spiega Tuttosport, che può arrivare fino a 30 milioni di euro.

Il Marsiglia di Gattuso spera di recuperare terreno per arrivare in Champions League, in quel caso scatterebbe l'obbligo di riscatto a 12 milioni di euro per Correa. In Spagna c'è Lucien Agoume, se farà bene il Siviglia potrebbe riscattarlo per 8 milioni. Vanheusden ne costerà 7 allo Standard Liegi, sempre se verrà esercitato il riscatto.

In Italia c'è Oristanio, il riscatto del Cagliari vale 4 milioni e c'è un controriscatto a 5,5. In B diversi prospetti: da Pio Esposito per il quale lo Spezia ha la possibilità di pagare 5 milioni e prenderlo (controriscatto a 7) a Sebastiano Esposito, che sarà obbligatoriamente della Sampdoria a 7 milioni in caso di promozione. Sempre nella Samp, Filip Stankovic a 5 milioni con controriscatto a 5,5. Valentin Carboni e Satriano sono invece in prestito secco rispettivamente a Monza e Brest.