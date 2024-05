La Juventus è vicina all'acquisto di Michele Di Gregorio, eletto ieri come miglior portiere della Serie A e pronto a lasciare il Monza per il grande salto in una big. I due club stanno lavorando ad una formula che possa garantire ai brianzoli di incassare una ventina di milioni, bonus compresi.

A sorridere sono però anche le casse dell'Inter che ai tempi della cessione del classe '97 aveva conservato una percentuale sulla futura rivendita del calciatore: la percentuale in oggetto, riporta oggi Tuttosport, è del 10%.

