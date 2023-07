Dovrebbero arrivare questa settimana i primi passi concreti dell'Inter per arrivare a una nuova punta. Due gli attaccanti in cima alla lista, come scrive Tuttosport: Balogun e Scamacca. Il preferito di Inzaghi rimane Morata, ai dirigenti intriga molto Jonathan David ma costa 60 milioni di euro. Per questo Balogun, che ha comunque un costo di oltre 40 milioni di euro, resta in cima ai desiderata.

Nei prossimi giorni arriverà un primo approccio con i gunners, prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni più bonus andando oltre quota 40. Nelle ultime ore ha scalato le gerarchie anche Scamacca, ma per lui nei prossimi giorni si muoverà Thiago Pinto nei prossimi giorni, direzione Londra, con l'idea di riportarlo alla Roma in prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni. Il West Ham ha però investito 36 milioni sul ragazzo e vorrebbe una formula diversa.

Più indietro Beto, Taremi e il ritorno di fiamma di Sanchez, molto difficile e legato a un addio di Correa.