Marko Arnautovic torna nell'orbita del Torino. Secondo Tuttosport, infatti, il ds granata Vagnati sta provando a riaprire la trattativa per il 35enne austriaco, ormai da un paio di giorni.

L'Inter, si legge, è disposta a cederlo praticamente gratis, ma finora il giocatore ha sempre risposto di no. Arnautovic è in scadenza e punta a un supercontratto "arabo" da luglio. Cairo scenderà in campo per provare a convincerlo.