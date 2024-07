Lautaro Martinez resta il giocatore più prezioso della Serie A secondo le valutazione di mercato di Transfermarkt. Il costo del cartellino del capitano dell'Inter, nonostante la super Copa America vinta con l'Argentina e da capocannoniere, non cambia e resta sui 110 milioni di euro: 10 in meno della new entry Yamal e 10 in più del secondo "italiano", Victor Osimhen, valutato 100 milioni di euro.

Comandano la classifica a quota 180 milioni i madridisti Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé, in compagnia con Haaland. Alle loro spalle Foden (150 mln) e Saka (140).