Novità di mercato che riguardano il gioiellino del Borussia Moenchengladbach, Ramy Bensebaini. Il difensore algerino, accostato di recente anche all'Inter, è secondo i colleghi tedeschi di Sky Sport Germania vicino a firmare con il Borussia Dortmund, dove si trasferirebbe a parametro zero. Il Gladbach avrebbe già deciso di non prolungare il contratto al classe '95 per via dei ripetuti infortuni che nei suoi due anni tedeschi ne hanno fin qui condizionato il rendimento, dando via ad una corsa affollata per accaparrarsi il cartellino del giocatore, corsa nella quale il Dortmund pare essere in netto vantaggio.