Come preannunciato in Francia nelle scorse ore, l'entourage di Nicola Zalewski in questi minuti si trova a Trigoria per discutere con la Roma del probabile trasferimento nel corso degli ultimi giorni di mercato. A riportarlo è Sky Sport. Sull'esterno polacco classe 2002 in prima fila c'è il Marsiglia che lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo; subito dietro l'Inter, che prenderebbe il nazionale polacco solo in prestito.

In questo momento, la priorità del giocatore sarebbe il trasferimento all’Inter. La Roma sarebbe meno propensa a cederlo ai nerazzurri, visto che il polacco troverebbe meno spazio in nerazzurro. Discorso differente al Marsiglia: i francesi gli garantirebbero spazio e centralità nel progetto.

