La convocazione di Alvaro Morata è la grande novità di questo pre-Champions in casa Atletico Madrid. Una convocazione alla quale però Simeone darà il giusto peso per evitare di correre rischi per l'attaccante spagnolo che, seppur sia volato a Milano con il resto della squadra, sederà in panchina. Al posto dell'ariete di Madrid, ci sarà ancora una volta, come contro il Las Palmas, in posizione atipica Marcos Llorente, riproposto da attaccante come fatto nelle prove tattiche di questa mattina.

L'ex Real Madrid farà da compagno di reparto a Griezmann nel tandem d'attacco del 3-5-2 del Cholo che a centrocampo farà affidamento sulle grandi certezze Molina, De Paul, Koke, Saul e Reinildo, preferito a Samuel Lino proprio per la sua esperienza. A protezione di Oblak ci saranno Witsel, Gimenez ed Hermoso.

Probabile Atletico (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Griezmann, Llorente.

