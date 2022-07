Sono tre le trattative che la Salernitana sta tenendo aperte per l'attacco. Anche secondo Sky Sport il club granata ha trovato l'intesa con i nerazzurri per Andrea Pinamonti, anche se manca il sì del giocatore. "In lizza anche Piatek, che ha dato il suo gradimento ma bisogna trovare l'accordo sull'ingaggio, mentre è sempre più difficile arrivare a Maupay per via delle richieste economiche del Brighton, ritenute troppo elevate", precisa l'emittente sul suo sito.