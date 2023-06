Si stanno delineando le varie situazioni dei giocatori che hanno un canale aperto con l'Inter per rinnovare i loro contratti. Per il prolungamento di Stefan de Vrij manca solo la firma; discorso molto simile per Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, per i quali si aspetta solo l'ufficialità. In bilico, infine, la continuità in nerazzurro di due senatori: Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic potrebbero lasciare Milano. Lo riporta Sky Sport.