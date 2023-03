Inter in ansia per le condizioni di Calhanoglu, uscito ieri per infortunio durante la sfida tra Turchia e Croazia. Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi il centrocampista nerazzurro si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità dello stop. Ad Appiano sono rientrati intanto Lukaku e Brozovic, Valentin Carboni e Lautaro Martínez raggiungeranno Milano tra la serata di oggi e la mattinata di domani.