Dopo la rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha sciolto quello che era l'ultimo nodo legato alla formazione: secondo Sky Sport, Francesco Acerbi ha vinto il ballottaggio con Stefan de Vrij e si prepara pertanto a fare il suo debutto in campionato. Per il resto, solo certezze: Davide Frattesi parte dalla panchina. In avanti conferma per il tandem Lautaro Martinez-Marcus Thuram.

