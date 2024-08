Come da programma, Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi con i compagni nella seduta d'allenamento odierna, la prima settimanale in preparazione alla gara con il Lecce di sabato sera dopo il giorno di riposo concesso al gruppo da Simone Inzaghi. Ieri, per la cronaca, il centrocampista polacco aveva comunque lavorato ad Appiano Gentile insieme a Stefan de Vrij, l'unico giocatore che oggi ha svolto lavoro personalizzato oltre al lungodegente Tajon Buchanan.

L'ex Napoli, dunque, è da considerarsi completamente recuperato e arruolabile per la seconda sfida stagionale. Lo riporta Sky Sport.

