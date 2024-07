Tutto sistemato per Mehdi Taremi, stamattina protagonista al CONI per le svolgere le visite mediche e ottenere l'idoneità sportiva. Per l'attaccante iraniano si attende solo l'annuncio ufficiale che arriverà dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Lo riporta Sky Sport che fa poi il punto anche sul nuovo innesto cercato dalla dirigenza dopo l'infortunio di Buchanan.

L'emittente conferma che il club nerazzurro è orientato più su un profilo giovane che su uno esperto e pronto all'uso: l'ultimo nome in questo senso è quello di Juan Cabal, valutato circa 10 milioni di euro dal Verona. Ieri c'è stato un incontro con l'entourage del colombiano, al momento preferito ai vari Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso soprattutto per questioni anagrafiche.

