Il dubbio di formazione più grande che sta accompagnando i pensieri di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter riguarda la scelta del regista di centrocampo: secondo Sky Sport, dopo l'allenamento di rifinitura, Marcelo Brozovic appare in vantaggio rispetto ad Hakan Calhanoglu, il grande ex della sfida. Per il resto, nell'undici nerazzurro che partirà dal via nell'andata dell'euroderby non dovrebbero esserci sorprese: quindi trio difensivo composto da Darmian-Acerbi-Bastoni davanti a Onana, mentre Barella e Mkhitaryan agiranno nel ruolo di mezzali. I quinti sono i soliti Dimarco e Dumfries, in attacco sarà Dzeko il partner di Lautaro.

Quanto agli acciaccati, Danilo D'Ambrosio rientrerà tra i convocati dopo essere rimasto ai box sabato, per Robin Gosens verrà presa una decisione soltanto domani.