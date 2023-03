Simone Inzaghi non rischia la panchina. La volontà della dirigenza nerazzurra, riportata da Sky Sport è chiara: a margine dell'incontro avvenuto quest'oggi alla Pinetina, è trapelata l'intenzione di rassicurare il tecnico piacentino circa la volontà da parte del club di andare avanti con lui fino alla fine. Nessuna riflessione sul suo futuro, quindi, si può dire essere in corso, per la serenità del mister che dopo l'allenamento si è concesso per qualche foto coi tifosi fuori dai cancelli della Pinetina.