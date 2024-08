Allenamento mattutino ad Appiano Gentile per l'Inter, che comincia a preparare la sfida di sabato contro il Genoa per il debutto nella Serie A 2024-2025. Come riferito da Sky Sport, sono tornati quasi tutti in gruppo: recuperati quindi Mehdi Taremi, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Ha corso sul campo Piotr Zielinski, ha lavorato a parte il solo Stefan de Vrij che punta ad esserci per la sfida con il Lecce o al massimo per quella con l'Atalanta.

