Nonostante le tante assenze, tra cui quelle di Lautaro, Dimarco e Dumfries, l'Inter continua a veleggiare in testa alla classifica battendo 2-0 un Lecce in salute.

Secondo Repubblica, è un'Inter intercambiabile e l'assist geniale di Arnautovic in questo senso è particolarmente significativo visto il calciomercato "acrobatico" tra le spese vietate da Steven Zhang. Il presidente non si vede a Milano ormai dalla scorsa estate e si resta in attesa di verificare il seguito delle indiscrezioni sulla trattativa per la vendita del club al fondo sovrano del Qatar, che fanno il paio con quelle sul Milan al fondo sovrano saudita. Intanto, in campionato, il derby della seconda stella pende dalla parte nerazzurra: il solco è di 11 punti sui rossoneri.