Il 5-1 rifilato a domicilio al Monza porta l'Inter a 51 punti in classifica dopo la 20 giornate di Serie A. I nerazzurri stanno facendo il secondo campionato migliore della loro storia, dopo quello del 2006/07, quando in panchina c'era Roberto Mancini. Tra l'altro andando in gol per la 28esima partita di Serie A di fila, numero che conferma il miglior attacco con 49 gol fatti (e solo 10 subiti).

La Juventus giocherà martedì contro il Sassuolo: una vittoria permetterebbe ai bianconeri di tenersi a soli due punti dalla vetta. "Se ci riuscirà, e superando poi il Lecce domenica prossima, potrebbe portarsi in testa, visto che l’Inter a causa della lunga trasferta araba dovrà recuperare poi la gara con l’Atalanta. Ragionamenti e calcoli che alla Pinetina nessuno vuole fare. «Pensiamo solo a noi»", il messaggio che filtra dal mondo nerazzurro riportato da Repubblica.

