No comment da parte del Ceo dell'Inter Alessandro Antonello e dal presidente del Milan Paolo Scaroni dopo l'incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Marino con il Comune di Milano e il gm di Webuild per parlare della ristrutturazione di San Siro. L'unico a parlare ai cronisti dopo il vertice è stato il padrone di casa, Beppe Sala, che ha fissato il momento della verità per giugno, quando Webuild dovrà presentare concretamente il progetto di restyling della Scala del Calcio. A quel punto decideranno i club, che intanto hanno già messo sul tavolo delle richieste, come riporta la Rai: posti vip, servizi all'esterno come museo, negozi e ristoranti. I lavori, inoltre, dovranno essere realizzati bloccando lo stadio il meno possibile, il vero nodo da sciogliere. In caso di ok, il Comune dovrà trovare la formula giusta per vendere l'impianto: cessione immediata o diritto di superficie. Il 14 marzo, infine, ci sarà la decisione sul vincolo.

