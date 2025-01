Volge al tramonto la breve, brevissima, parentesi al Genoa di Mario Balotelli. L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza al Grifone club 'sposato' a ottobre, sembra essere ad un passo dall'addio ai rossoblu. Un epilogo che l'esonero di Gilardino e il conseguente arrivo di Patrick Vieira aveva lasciato preludere. I precedenti tra i due non lasciavano presagire in meglio e difatti, al netto delle parole concilianti pronunciate dall'allenatore francese, Super Mario difficilmente resterà a Genova. Secondo le ultime indiscrezioni fatte circolare da Il Secolo XIX, sull'ex attaccante nerazzurro sembrano essersi accesi i riflettori della Serie B.

A puntare sull'attaccante classe 1990 è il Bari di De Laurentiis, pista che attualmente non sembra scaldare lo stesso Balotelli che non nutre la benché minima intenzione di scendere in cadetteria.

