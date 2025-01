Mentre l'Inter Primavera si è imposto sull'Empoli di pari età, i due nerazzurrini di Andrea Zanchetta, Mattia Zanchetta e Luka Topalovic che oggi, non a caso, non comparivano in distinta, affronteranno sempre l'Empoli ma con la prima squadra al servizio di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, alle prese con l'emergenza a centrocampo, ha convocato con la squadra dei campioni d'Italia i due centrocampisti dell'Under 20 nerazzurra per sopperire quantomeno numericamente alle assenze di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi.

I due centrocampisti, "potrebbero - secondo la Gazzetta dello Sport - trovare qualche minuto nella ripresa e seguire i passi di Aidoo, lanciato nella mischia contro l’Udinese in Coppa Italia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!