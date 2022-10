Ancora qualche dubbio da sciogliere per Inzaghi, chiamato a scegliere il miglior undici per la sfida di questa sera contro la Sampdoria. L'Inter ritrova a piena disposizione Lukaku, destinato però alla panchina iniziale: da valutare il suo impiego a partita in corso. La formazione nerazzurra è praticamente fatta per La Gazzetta dello Sport, che parla però di due ballottaggi: Acerbi e Dzeko - riferisce la rosea - sono favoriti su De Vrij e Correa per una maglia dal 1'.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.