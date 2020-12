La soddisfazione di Antonio Conte dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari si è tradotta nella concessione di una giornata di riposo per il gruppo, fatto insolito considerando che tra 48 ore è in programma l'importante big match con il Napoli. E proprio in vista di mercoledì, non preoccupano le condizioni di Achraf Hakimi (solo una contusione al polpaccio), da valutare invece quelle di Alexis Sanchez, affaticato. Sta bene, infine, Stefano Sensi, sul quale Conte si è espresso così dopo lo scampolo di gara di ieri: "È ancora molto lontano da quello che voglio, bisogna sperare che dia continuità, non voglio un Sensi dimezzato".

VIDEO - TRAMONTANA PUNZECCHIA HANDANOVIC, POI ESULTA CON IL TRIS